Alessandro De Gennaro lascia La Ruota della Fortuna con 140.500 euro

Ilpiacenza.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa l’avventura di Alessandro De Gennaro a La Ruota della Fortuna. Nella serata di domenica 5 ottobre, il 29enne piacentino ha ceduto lo scettro di campione al nuovo concorrente, Giuliano da La Spezia.Il giovane bancario può comunque dirsi soddisfatto del percorso compiuto nel celebre. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alessandro - gennaro

alessandro de gennaro lasciaChi è Alessandro De Gennaro, il nuovo campione di “La ruota della fortuna” - Alessandro De Gennaro è il nuovo protagonista di La ruota della fortuna, il celebre game show di Gerry Scotti in onda su Canale 5. Da spettegolando.it

Cerca Video su questo argomento: Alessandro De Gennaro Lascia