Alessandro De Gennaro lascia La Ruota della Fortuna con 140.500 euro
Si è conclusa l’avventura di Alessandro De Gennaro a La Ruota della Fortuna. Nella serata di domenica 5 ottobre, il 29enne piacentino ha ceduto lo scettro di campione al nuovo concorrente, Giuliano da La Spezia.Il giovane bancario può comunque dirsi soddisfatto del percorso compiuto nel celebre. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: alessandro - gennaro
| FULL TIME ?Alessandro D’Aprile ?Gennaro Carlino Forza Atletico Gargano! #calcio #prontiPerpartire #GrazieSponsor #StayTune #AsdAtleticoGargano #squadraesponsor #InsiemeSiamoForti #gentedimare #WELCOMETOGARGANO #WELCO Vai su Facebook
Chi è Alessandro De Gennaro, il nuovo campione di “La ruota della fortuna” - Alessandro De Gennaro è il nuovo protagonista di La ruota della fortuna, il celebre game show di Gerry Scotti in onda su Canale 5. Da spettegolando.it