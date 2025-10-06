Alessandro Borghese Kitchen Sound | novità e ricette della decima edizione dal 6 ottobre
Dal 6 ottobre 2025, riprende su Sky Uno la decima edizione di Alessandro Borghese Kitchen Sound, un format televisivo dedicato alla cucina e alla musica. La trasmissione, in onda dal lunedì al venerdì durante l’ora di pranzo, propone un mix di ricette, incontri con chef e ospiti speciali, accompagnati da colonne sonore selezionate dallo stesso conduttore. Questa edizione si distingue per la suddivisione in cinque macro categorie tematiche, ognuna dedicata a un aspetto particolare del mondo culinario. struttura e contenuti della decima edizione. le cinque categorie principali del programma. Le puntate sono organizzate secondo cinque macro temi: Borghese al Dente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: alessandro - borghese
