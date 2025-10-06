Aleksandar Stankovic convocato per la prima volta dalla Serbia il ct Stojkovi? lo elogia | le parole sull’ex Inter

Inter News 24 Aleksandar Stankovic convocato per la prima volta dalla Serbia, il ct Stojkovi? lo elogia: le parole sul centrocampista ex Inter. Aleksandar Stankovic, centrocampista serbo classe 2005, è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore della Serbia. Il giovane, approdato al Bruges la scorsa estate per 10 milioni di euro dall’ Inter, sta impressionando con il suo rendimento, contribuendo anche alla qualificazione della squadra in Champions League. Il tecnico serbo Dragan Stojkovi? ha lodato il difensore, sottolineando che Stankovic ha meritato il posto nella selezione maggiore grazie al suo continuo miglioramento e alla solidità mostrata nel campionato belga. 🔗 Leggi su Internews24.com

