Alejandro G Iñárritu anticipa che Tom Cruise sorprenderà il mondo nel loro film insieme

Tom Cruise è specializzato nel entusiasmare il pubblico con acrobazie folli nei film d’azione, ma il suo prossimo progetto delizierà e forse sconvolgerà i fan con un tipo di follia completamente diverso, stando a quanto affermato dal regista Alejandro González Iñárritu. Il due volte premio Oscar, alla guida del progetto, ha infatti promesso in una recente intervista a IndieWire che la performance di Cruise nel loro prossimo film commedia dark senza titolo “ sorprenderà il mondo ”, aggiungendo: “ La gente vedrà qualcosa di nuovo ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it