Alberi per la pianura veneta il Comune della prima cintura urbana aderisce all' iniziativa
Il Comune di Albignasego ha aderito all’iniziativa “Alberi per la Pianura Veneta”, promossa dalla Regione del Veneto nell’ambito della LR 142024 “Interventi a sostegno di progetti attivati dai Comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio e il miglioramento dei servizi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
"Alberi in Pianura" per migliorare l’ecosistema nel territorio
Esito Alberi per la Pianura Veneta nel Comune di Bonavigo. GRAZIE Vai su Facebook
“Alberi per la Pianura Veneta”, anche il Comune di Albginasego aderisce all'iniziativa - Il sindaco Giacinti: «Non è una semplice partecipazione formale, ma un impegno concreto che portiamo avanti insieme ai cittadini per costruire una città sempre più verde, accogliente e in armonia con ... Lo riporta padovaoggi.it
Alberi e piante gratis a Loreggia: come ottenerli entro fine settembre - Il comune dell'Alta Padovana aderisce a “Alberi per la Pianura Veneta”: fino al 30 settembre famiglie e cittadini possono prenotare senza impegno fino a 10 piante per giardini privati. Secondo padovaoggi.it