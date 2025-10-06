Alberi per la pianura veneta il Comune della prima cintura urbana aderisce all' iniziativa

Padovaoggi.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Albignasego ha aderito all’iniziativaAlberi per la Pianura Veneta”, promossa dalla Regione del Veneto nell’ambito della LR 142024 “Interventi a sostegno di progetti attivati dai Comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio e il miglioramento dei servizi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alberi - pianura

"Alberi in Pianura" per migliorare l’ecosistema nel territorio

alberi pianura veneta comune“Alberi per la Pianura Veneta”, anche il Comune di Albginasego aderisce all'iniziativa - Il sindaco Giacinti: «Non è una semplice partecipazione formale, ma un impegno concreto che portiamo avanti insieme ai cittadini per costruire una città sempre più verde, accogliente e in armonia con ... Lo riporta padovaoggi.it

Alberi e piante gratis a Loreggia: come ottenerli entro fine settembre - Il comune dell'Alta Padovana aderisce a “Alberi per la Pianura Veneta”: fino al 30 settembre famiglie e cittadini possono prenotare senza impegno fino a 10 piante per giardini privati. Secondo padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Alberi Pianura Veneta Comune