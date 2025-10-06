Albe annuncia l’album d’esordio Baita e 4 house concerts per presentarli

Albe annuncia l’album d’esordio Baita, da oggi in preorder, e 4 house concerts per presentarli, ecco come partecipare. Dopo aver presentato i primi tre singoli Cercapersone, Con te non ci torno più e Alla fine sono io, il percorso musicale di Albe prende sempre più forma: l’artista bresciano annuncia oggi Baita, il suo primo album in uscita venerdì 5 dicembre per Triggger ADA Music Italy, già disponibile in preorder. “Questo album non è né un punto di partenza né tanto meno un arrivo. Forse è più semplicemente un classico pranzo domenicale, insieme a chi ti vuole bene: gli amici, la famiglia, nel luogo dove ti senti a casa, anzi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

