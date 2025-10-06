Albanesi su rigore replica a Cantucci Botta e risposta tra Fermignanese e Montegranaro
FERMIGNANESE 1 MONTEGRANARO 1 FERMIGNANESE: Marcantognini, Mattioli, Labate, Giovannelli Fraternali, Fraternali, Mariotti, Cantucci (25’ st Cirulli), Lucciarini (44’ st Bravi), Cordella, Arduini (12’ st Bozzi), Surano (31’ Patrignani). A disp.: Bellucci, Patarchi, Santi, Gabellini, Izzo. All. Pazzaglia. MONTEGRANARO: Taborda, Capodaglio, Alidori, Urbinati, Lucarini, Vessella, Evangelisti (18’ st Abanesi), Capponi (49’ st Scoppa), Rotondo (18’ st Ruggieri), Tonuzi (36’ st Proesmans), Capasso (18’ st Busato). A disp.: Fatone, Da Col, Marucci, Busato, 18 Albanesi, Ciarrocchi. All. Mengo. Arbitro: Denti di Pesaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
