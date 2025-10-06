Albanese fugge dal confronto | basta nominare Liliana Segre e lascia lo studio di In Onda

Oramai siamo alla narrazione dell'assurdo, soprattutto quando si tratta di Francesca Albanese. Durante la trasmissione “In Onda” su La7 c'era il giornalista e volto della fondazione Tatarella Francesco Giubilei, che stava spiegando perché fosse d'accordo con la versione della Senatrice a Vita Liliana Segre sul fatto che a Gaza non si trattasse di un genocidio. Ebbene, non appena Giubilei ha cominciato il discorso, e non appena sono state pronunciate le parole Liliana e Segre, la relatrice speciale ONU Albanese ha pensato bene di alzarsi e abbandonare lo studio senza nemmeno salutare telespettatori, conduttori e ospiti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

