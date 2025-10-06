Alba Ecologia e Ecoambiente Salerno | stabilizzati 58 lavoratori esulta la Fp Cgil
La Fp Cgil Salerno rivendica la stabilizzazione di 58 lavoratrici e lavoratori impegnati nel ciclo integrato dei rifiuti. “Un traguardo che - si legge in una nota - rappresenta una concreta risposta alla domanda di lavoro stabile e dignitoso”. Le stabilizzazioni hanno riguardato due importanti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
alba - ecologia
Perquisizione all' alba in carcere Salerno, in azione 200 agenti - Raffica di perquisizioni all'alba di oggi nel carcere di Salerno dove la polizia penitenziaria, circa 200 uomini, con tre cani antidroga dei distaccamenti di Benevento e Avellino hanno scovato nelle ... Da ansa.it
San Valentino Torio, EcoAmbiente nelle scuole per parlare di ciclo dei rifiuti - EcoAmbiente Salerno SpA entra in classe per illustrare nel dettaglio a bambine e bambini, ragazze e ragazzi degli istituti scolastici del territorio, le fasi operative successive alla raccolta ... Lo riporta ilmattino.it