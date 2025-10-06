Alatri pubblicato l' avviso per l' adeguamento del Piano regolatore generale

Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse del comune di Alatri per la selezione di professionisti a cui affidare i servizi di Ingegneria ed Architettura, ai sensi del D.lgs. n. 362023 - Nuovo codice dei contratti, finalizzati alla realizzazione del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: alatri - pubblicato

Questo il post pubblicato dal Comitato Parrocchia San Valentino di Monte San Marino: A seguito del grave lutto che ha colpito la nostra Comunità , ha ritenuto giusto e doveroso ANNULLARE tutti i festeggiamenti civili in onore a Maria S. Addolorata con la sola Vai su Facebook

Avviso pubblico - “Nidi e micronidi: interventi di realizzazione, ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e qualificazione strutture” - 173 del 11/06/2018 sono stati approvati gli esiti della valutazione ed effettuata l’ammissione a finanziamento relativi ai progetti che sono stati presentati entro la data ... Come scrive regione.campania.it