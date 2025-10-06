Alatri 25ª Festa della Caldarrosta

Dal 10 al 19 ottobre 2025 la Contrada Castagneto ad Alatri  ospita la 25ª Festa della Caldarrosta, l’evento autunnale dedicato ai sapori tradizionali, al divertimento e alla musica dal vivo. Un appuntamentoda non perdere che celebra l’autunno con caldarroste fumanti, piatti tipici e spettacoli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

25esima Festa della caldarrosta ad Alatri

