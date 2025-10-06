Al via nelle Marche la campagna vaccinale stagionale | la partenza mercoledì 8 ottobre

Parte mercoledì 8 ottobre la campagna vaccinale nelle Marche: anche quest’anno sarà possibile la co-somministrazione gratuita di vaccino anti-influenzale e anti-Covid-19 aggiornato alle ultime varianti. La vaccinazione anti-influenzale è stagionale e ogni anno cambiano i vaccini; la composizione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

