Al via l’esercitazione Messina Risk SISMA 2025 tra simulazioni di terremoto e sciame sismico reale

Prende il via oggi, lunedì 6 ottobre, la prima delle esercitazioni “Messina Risk SIS.MA. 2025”, un’importante simulazione organizzata dal Comune di Messina in collaborazione con Prefettura, Dipartimenti Nazionale e Regionale di Protezione Civile, Università, Forze dell’Ordine, Marina Militare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: esercitazione - messina

