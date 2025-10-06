al via lavori stradali ecco tutti i divieti

Arezzo, 6 ottobre 2025 – Sono partiti lunedì 6 ottobre l avori stradali che comporteranno innanzitutto il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in orario 8:30 – 17:30 fino a venerdì 14 novembre in via Tarlati. Dopo di che, da venerdì 17 ottobre a martedì 4 novembre il suddetto senso unico alternato sarà in via Gamurrini, da lunedì 27 ottobre a martedì 4 novembre in via Sangallo, da martedì 28 ottobre a mercoledì 5 novembre in via Fonte Veneziana tra i civici 7 e 19. Ancora da lunedì 6 dalle 8:30 alle 17:30 sono previsti: fino a mercoledì 8 ottobre il restringimento della carreggiata a Tregozzano in corrispondenza del civico 11 per 20 metri e fino a venerdì 10 ottobre il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a San Zeno Strada E nel tratto compreso tra il civico 22 e il civico 32. 🔗 Leggi su Lanazione.it

