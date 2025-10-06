Al via la nuova stagione del Teatro San Teodoro di Cantù

Continua l’avventura di MondoVisione nella gestione e direzione del Teatro San Teodoro. Un percorso che pone la comunità e la rete culturale e sociale di Cantu? al centro della programmazione artistica. Programmazione che muta e cresce perchè espressione delle necessità del territorio.Sta per. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: nuova - stagione

Inter, via alla nuova stagione: già disponibili online i biglietti delle amichevoli estive

Bacelor in paradise: il segreto del successo della nuova stagione

Novella attesa della nuova stagione di 9-1-1: ecco quando torna

Ripartono Una nuova stagione con la piazza più amata dagli italiani prende il via oggi con tantissime novità, una su tutte nella conduzione: al fianco di Anna Falchi arriva Flavio Montrucchio Dal lunedì al venerdì alle 11.10 su Rai2 e Vai su Facebook

"Sta per cominciare la nuova stagione di Che tempo che fa, sempre con ospiti pazzeschi: Richard Gere e Dan Brown saranno con noi...siamo già arrivati? Andiamo in studio allora, devo dire che mi batte un po' il cuore" @filippala è emozionata, e noi? Impossi - X Vai su X

Al via da oggi la nuova stagione del Teatro Palladium a Roma - Da ottobre a maggio 200 giorni di programmazione per oltre 100 appuntamenti tra teatro, cinema, musica, filosofia, danza, formazione e impegno sociale ... Segnala rainews.it

Carrozze Hub, il teatro dell’anima: al via la nuova stagione 2025-2026 tra sguardi, musica e comunità - Otto spettacoli e nove concerti per una rassegna che unisce arte, emozioni e inclusione. Secondo laprovinciadivarese.it