Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale in tutta la Asl di Frosinone

Frosinonetoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avviata anche da Asl Frosinone la campagna di vaccinazione antinfluenzale stagionale, un appuntamento fondamentale per la tutela della salute pubblica, soprattutto in un contesto in cui il virus influenzale circola insieme al SARS-CoV-2, al Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) e ad altre infezioni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campagna - vaccinazione

Vaccinazione antinfluenzale e contro il Covid, dal 1° ottobre parte la campagna

Influenza e Covid: dal 1° ottobre parte la campagna di vaccinazione

Via dalle Rsa l’1 ottobre la campagna di vaccinazione contro infuenza e Covid

via campagna vaccinazione antinfluenzaleVaccinazione antinfluenzale. In Lombardia al via la campagna, Fontana tra i primi a vaccinarsi - Il presidente della Regione si è vaccinato a Palazzo Lombardia nell’ambito dell‘iniziativa “VaccinAzione”. Scrive quotidianosanita.it

via campagna vaccinazione antinfluenzaleAl via la campagna di vaccinazione antinfluenzale - La campagna, oltre alla vaccinazione antinfluenzale, include anche i vaccini anti- Lo riporta iltamtam.it

Cerca Video su questo argomento: Via Campagna Vaccinazione Antinfluenzale