Arezzo, 6 ottobre 2025 – Al via la 4a Edizione Arte all'Artistico! Primo appuntamento della Stagione del Circolo Artistico 202526, domenica 12 ottobre tra pittura, danza, musica, letteratura, attività ludiche. Il Circolo apre le sale storiche compresa la terrazza panoramica e il passaggio interno collega il Teatrino VIRGINIAN e la sala mostre al piano terra con il pavimento romano. Dalle ore 16.00 all' ingresso in Corso Italia, spettacolo di tango a cura di Desde el alma e Dance Studio New Generation, alle 16:30 all'ultimo piano nella terrazza tra i tetti e San Francesco e nella Galleria GALLORINI, il curatore d’Arte Marco BOTTI, insieme al M° Greta PALAZZINI al pianoforte e al M° Paola PASQUINI al violino, omaggeranno il pittore e ceramista Mario GALLORINI. 🔗 Leggi su Lanazione.it

