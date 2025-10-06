Al via in Egitto i colloqui indiretti tra Hamas e Israele Trump sollecita le parti | fate in fretta

Il primo contatto per discutere del piano di pace Trump è iniziato a Sharm el Sheik. I colloqui indiretti tra Israele e Hamas sono gestiti dai mediatori egiziani e qatarini. Molto poche le informazioni che trapelano, a conferma della delicatezza del momento. Quel che è sicuro è che Washington punta ad un accordo questa settimana sulla sua proposta per porre fine alla guerra tra Israele e Hamas. Ad annunciarlo è stato un alto funzionario americano citato dall’emittente israeliana Channel 12. Secondo la stessa fonte, l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner non lasceranno l’Egitto senza un accordo, riferisce il Times of Israel. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

