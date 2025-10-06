Al via il mega parco fotovoltaico di Autostrade Alto Adriatico

Sviluppato lo studio di fattibilità. Individuate le aree autostradali (67 ettari) a favore di comunità energetiche: potrà generare un ritorno economico per il territorio (enti locali, aziende, famiglie) pari almeno a 1,3 milioni di euro all’anno, con effetti di decarbonizzazione diffusa su larga scala. Progetto esecutivo nel 2026, primo cantiere nel 2027 Autostrade Alto Adriatico è pronta a partire con il progetto di un mega parco fotovoltaico da 79 ettari, in grado di estendersi soprattutto lungo l’autostrada A4 (Venezia-Trieste). I benefici potranno essere innumerevoli: risparmi per aziende, enti locali e famiglie uniti in comunità energetiche; riduzione delle emissioni di C02; ottimizzazione dei costi per la Concessionaria, in particolare legati al consumo di energia. 🔗 Leggi su Udine20.it

