Al via il mega parco fotovoltaico di Autostrade Alto Adriatico

Sviluppato lo studio di fattibilità. Individuate le aree autostradali (67 ettari) a favore di comunità energetiche: potrà generare un ritorno economico per il territorio (enti locali, aziende, famiglie) pari almeno a 1,3 milioni di euro all’anno, con effetti di decarbonizzazione diffusa su larga scala. Progetto esecutivo nel 2026, primo cantiere nel 2027 Autostrade Alto Adriatico è pronta a partire con il progetto di un mega parco fotovoltaico da 79 ettari, in grado di estendersi soprattutto lungo l’autostrada A4 (Venezia-Trieste). I benefici potranno essere innumerevoli: risparmi per aziende, enti locali e famiglie uniti in comunità energetiche; riduzione delle emissioni di C02; ottimizzazione dei costi per la Concessionaria, in particolare legati al consumo di energia. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Al via il mega parco fotovoltaico di Autostrade Alto Adriatico

In questa notizia si parla di: mega - parco

Partite mega sottostrutture subacquee destinate a un parco eolico

Un mega parco fotovoltaico lungo l'autostrada A4

Al via il mega parco fotovoltaico di Autostrade Alto Adriatico

È pronto il progetto di Autostrade Alto Adriatico per realizzare un mega parco #fotovoltaico da 79 ettari, in grado di estendersi soprattutto lungo l'autostrada #A4. L'avvio del progetto esecutivo è previsto nel primo trimestre 2026. #ANSAAmbiente https://bit.ly/ - X Vai su X

Obsegala bi 79 hektarjev, izvedbeni nacrt naj bi stekel v prvem trimesecju leta 2026 ? Autostrade Alto Adriatico pronta a realizzare un mega parco fotovoltaico di 79 ettari lungo l'autostrada A4 tra Trieste e Venezia - facebook.com Vai su Facebook

Autostrade Alto Adriatico, al via il mega parco fotovoltaico, cantiere nel 2027 - Individuate le aree autostradali (67 ettari) a favore di comunità energetiche: potrà generare un ritorno economico per il territorio (enti locali, aziende, famigli ... Come scrive rainews.it

In Italia 79 ettari di fotovoltaico in autostrada, abbatte costi e CO2 - Un impianto da 79 ettari lungo l’A4 tra Venezia e Trieste coprirà il fabbisogno energetico autostradale e ridurrà la CO2, ecco come funziona ... Da quifinanza.it