Al via i negoziati in Egitto Trump | Agire in fretta Primo obiettivo tregua e consegna degli ostaggi Ma Israele non ferma i raid
Il primo contatto per discutere del piano di pace Trump è iniziato a Sharm el Sheik. I colloqui indiretti tra Israele e Hamas sono gestiti dai mediatori egiziani e qatarini. Molto poche le informazioni che trapelano, a conferma della delicatezza del momento. Quel che è certo è che il presidente Usa vuole che si faccia in fretta, senza perdere altro tempo prezioso. Mentre a Gaza piovono ancora bombe,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
