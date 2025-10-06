Il primo contatto per discutere del piano di pace Trump è iniziato a Sharm el Sheik. I colloqui indiretti tra Israele e Hamas sono gestiti dai mediatori egiziani e qatarini. Molto poche le informazioni che trapelano, a conferma della delicatezza del momento. Quel che è certo è che il presidente Usa vuole che si faccia in fretta, senza perdere altro tempo prezioso. Mentre a Gaza piovono ancora bombe,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Al via i negoziati in Egitto. Trump: "Agire in fretta". Primo obiettivo, tregua e consegna degli ostaggi. Ma Israele non ferma i raid