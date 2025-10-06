Al via i negoziati a Sharm el-Sheikh Trump | Occorre agire rapidamente
Al via in Egitto i negoziati indiretti fra Israele e Hamas. Alla vigilia dei due anni dall'attacco del 7 ottobre compiuto da Hamas nel sud di Israele, che diede il via alla guerra a Gaza, a Sharm el-Sheikh si sono aperti i colloqui sul piano di pace proposto da Donald Trump. "Chiedo a tutti di agire rapidamente", è stata la richiesta del presidente Usa qualche ora prima, in un post sul suo social Truth. "Il tempo è essenziale, altrimenti seguirà un massiccio spargimento di sangue, qualcosa che nessuno vuole vedere", ha aggiunto. La delegazione israeliana è guidata dal capo negoziatore Ron Dermer, mentre quella di Hamas è guidata da Khalil al-Hayyah. 🔗 Leggi su Iltempo.it
