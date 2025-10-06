Al via a Sharm i negoziati sul piano di Trump per Gaza

Donald Trump ha chiesto di «agire velocemente» per chiudere la prima fase dei negoziati sulla guerra a Gaza, che prenderanno il via lunedì a Sharm el Sheikh con la mediazione di Stati Uniti, Egitto e Qatar. Israele e Hamas partecipano attraverso incontri indiretti, con l’obiettivo immediato di ottenere il rilascio dei 48 ostaggi ancora prigionieri nella Striscia – 20 dei quali in vita – in cambio della liberazione di circa duemila detenuti palestinesi. Trump si è detto ottimista, affermando che la prima fase «potrebbe chiudersi entro la settimana», nonostante i nodi ancora da sciogliere siano tutt’altro che semplici. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Al via a Sharm i negoziati sul piano di Trump per Gaza

