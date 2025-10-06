Al Vega il nuovo maxi centro dati della Regione Veneto

Taglio del nastro per il nuovo Data Center della Regione del Veneto al centro Vega, alla presenza dell'assessore regionale all'Agenda digitale, Francesco Calzavara, e l'assessore allo Sviluppo economico del Comune di Venezia, Simone Venturini.

