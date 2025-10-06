Al Teatro Ambra Jovinelli va in scena Perfetti sconosciuti uno spettacolo di Paolo Genovese

Al via nel cuore di Roma uno spettacolo da non perdere: Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in scena l’adattamento di “Perfetti sconosciuti”, una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

