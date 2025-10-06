Al Sivori torna Al cinema con tè | otto film da gustare con tè e biscotti

Genovatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna “Al cinema con tè”, una rassegna di film da gustare. Otto titoli in programma al cinema Sivori di Genova (salita S. Caterina 54 r., tel. 010 5532054) ogni martedì dal 7 ottobre al 25 novembre 2025, in orario pomeridiano: le 15:30.Alla fine della proiezione, nel foyer sarà servito il tè con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sivori - torna

sivori torna cinema t232Al Sivori torna “Al cinema con tè”: otto film da gustare con tè e biscotti - Torna “Al cinema con tè”, una rassegna di film da gustare. Segnala genovatoday.it

sivori torna cinema t232Al cinema con tè: otto film al Sivori con merenda finale - 010 5532054) ogni martedì dal 7 ottobre al 25 novembre 2025 ... Scrive mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Sivori Torna Cinema T232