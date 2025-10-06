Al Sant' Anna è nato Ethan il bambino con 8 nonni tra loro c' è un trisavolo

Quicomo.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ospedale SantAnna di San Fermo della Battaglia, ieri pomeriggio alle 16.20, è venuto al mondo Ethan Pellegrini, 3.354 grammi di peso. Sta bene lui, sta bene la mamma Giada (27 anni) e sta bene il papà Mirko (27). Insieme vivono a Senna Comasco. Ma la notizia, che ha già scatenato sorrisi e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sant - anna

Via il master della Sant'Anna sulle Malattie del Circolo Polmonare

26 luglio, Firenze celebra Sant’Anna: sapete perché è coprotettrice della città?

Incidente sul viadotto dei Lavatoi a Como: ferita una ragazza di 27 anni, trasportata al Sant’Anna

Napoli. Sant'Anna, l'ospedale «a metà» con il record di decessi in corsia - Il Sant'Anna di Boscotrecase &#232; nato sotto una cattiva stella: prima cantiere lumaca, poi incompiuto, infine ospedale a metà, unito a filo doppio al Maresca di Torre del Greco, entrambi oggi nel limbo ... Riporta ilmattino.it

Torino: fiocco azzurro il primo nato &#232; al Sant'Anna - Il primo nato a Torino è all'ospedale Sant'Anna, alle 00:25, si chiama Glory Blessed, pesa poco più di 4 kg. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sant Anna 232 Nato