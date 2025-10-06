Al Policlinico un nuovo esame del sangue per la diagnosi precoce dell' Alzheimer

Un nuovo esame del sangue per la diagnosi precoce dell'Alzheimer. Il test è disponibile presso l'Unità operativa complessa di Medicina di laboratorio del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, diretta dal professore Marcello Ciaccio. Con un semplice prelievo è possibile individuare in fase molto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Al Policlinico di Palermo disponibile nuovo test del sangue per la diagnosi precoce dell’Alzheimer - Con un semplice prelievo è possibile individuare in fase molto precoce segnali biologici legati alla malattia. Si legge su italpress.com

