Al Museo Civico di Foggia la mostra ' Light Canvas' per dimostrare che curare con l' arte si può

Curare con l’arte. È questo il messaggio alla base del progetto ‘Light Canvas’ ideato dal Comitato foggiano dell’Andos (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) e che rientra nel progetto nazionale "L'Arte della Cura.Curare con l'Arte" giunto alla sua terza edizione.L’appuntamento –. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

