S andra Ianni (Roma, 64 anni) è esperta di cultura gastronomica, vini e spezie e vive a Bracciano. È membro di molte associazioni nazionali di sommeliers e dal 2010 collabora alla redazione delle guide Osterie d’Italia e Slow Wine. Vini, Champagne e cibo: 10 accoppiate perfette per non sbagliare X Leggi anche › Il tour gastronomico di Joe Bastianich per l’Italia: al via da il nuovo programma “Foodish” Studiando gli antichi ricettari di Isabella Orsini de’ Medici, risalenti al 1593, ha scoperto e riprodotto la formula dell’Hypoclas, un liquore speziato e medicamentoso che oggi viene commercializzato. 🔗 Leggi su Iodonna.it
