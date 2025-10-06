Al Goretti un nuovo macchinario Tc di ultima generazione per la radioterapia di precisione

Prevenzione, diagnosi precoci e cure all'avanguardia. Così la Asl di Latina mette in campo una serie di azioni per fronteggiare le patologie oncologiche e inaugura, all'ospedale Santa Maria Goretti, una nuova Tc 4D di simulazione radioterapica di ultima generazione. Un macchinario che rappresenta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

