al gilda bistrot apre pensiero colore e trasparenza

Firenze, 6 ottobre 2025 - Inaugurata al Gilda Bistrot di piazza la personale di Mara Corfini, "Pensiero, colore e trasparenza", un percorso tra acquerelli e tecniche miste che mette al centro la luce, intesa come materia pittorica e stato d'animo. Lucchese di nascita e fiorentina d'adozione, Corfini si è formata all'Istituto d'Arte "A. Passaglia" di Lucca e poi all'Accademia di Belle Arti di Firenze, dove ha studiato Scenografia e Pittura. Docente di materie artistiche, espone da anni in collettive e personali in Italia e all'estero. La sua pratica nasce all'aria aperta: dipinge "di getto", senza bozzetto, per afferrare l'attimo — una pittura en plein air che cerca il sole e trasforma l'impressione in gesto.

