Al fianco del popolo palestinese | a Napoli occupato il Genovesi agitazione anche in altri licei
A Napoli occupato all'alba il Liceo Genovesi, studenti in agitazione anche al Vico e al Convitto: "incondizionatamente al fianco del popolo palestinese". 🔗 Leggi su Fanpage.it
fianco - popolo
Gaza, il Gruppo autonomo portuali livornesi: "Bloccare lo scalo significa essere al fianco del popolo palestinese"
Oltre duemila persone in piazza a Firenze per stringersi a fianco al popolo Palestinese \ FOTO
Gaza, lavoratori dell'Itis Galilei al fianco del popolo palestinese: "Alziamo la nostra voce contro il genocidio"
Un milione in piazza per la Palestina. Una marea umana e di umanità, al fianco del popolo palestinese. Una piazza dove c'era l'Italia quella vera, che non ne può più della complicità del governo di Giorgia Meloni e della disgustosa propaganda della destr
Bloccata la tangenziale est a Milano. Al fianco del popolo palestinese e della #GlobalSumudFlotilla.
"Al fianco del popolo palestinese": a Napoli occupato il Genovesi, agitazione anche in altri licei - A Napoli occupato all'alba il Liceo Genovesi, studenti in agitazione anche al Vico e al Convitto: "incondizionatamente al fianco del popolo palestinese"
Sciopero generale del 3 ottobre, Napoli in piazza: "Palestina Libera, Stop al Genocidio" - Già 35mila persone in piazza a Napoli per il sostegno al popolo palestinese: tantissimi gli studenti e i lavoratori che si sono uniti allo sciopero generale