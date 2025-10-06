Al Coccia lo spettacolo concerto We all love Ennio Morricone
Nuovo appuntamento del cartellone Concerti nella stagione 2025 del Teatro Coccia di Novara. Mercoledì 8 ottobre, alle 20.30, un grande concerto dedicato al Maestro Ennio Morricone: "We all love Ennio Morricone. Storia di un Cd, un Oscar e 250 concerti in tutto il mondo" con Orchestra ViVas! Lab. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: coccia - spettacolo
Al Coccia lo spettacolo concerto "We all love Ennio Morricone"
Teatro Coccia, "We all love Ennio Morricone": spettacolo di teatro-concerto Vai su Facebook
Domani, mercoledì 1° ottobre, ti aspettiamo alla tappa di Novara del tour C’è da Ridere, lo spettacolo teatrale organizzato dall’associazione @cedafare_ETS raccogliere fondi da destinare a progetti di supporto psicologico e neuropsichiatrico Teatro Cocci - X Vai su X
Al Coccia lo spettacolo concerto "We all love Ennio Morricone" - 30, un grande concerto dedicato al Maestro Ennio Morricone: "We all love Ennio Morricone. Lo riporta novaratoday.it