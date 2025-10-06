Al cinema Le stanze di Verdi un ritratto inedito del compositore
Roma, 6 ott. (askanews) - Al cinema "Le stanze di Verdi", docufilm diretto da Riccardo Marchesini, a cura di Pupi Avati, con protagonisti Giulio Scarpati e l'esperto di Verdi, Marco Corradi. Il film è liberamente ispirato al libro di Marco Corradi, "Verdi non è di Parma" (Persiani Editore), che ha aiutato a mappare i luoghi e le storie legate al Maestro, ed è stato realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, da Giorgio Leopardi, sulla base di un soggetto e sceneggiatura di Tommaso Avati e Luca Pallanch. "È importante raccontare figure come Giuseppe Verdi - ha dichiarato Pupi Avati - per trasmettere valori e passioni autentiche, capaci di ispirare e di creare un legame profondo con il patrimonio artistico italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: cinema - stanze
Giulio Scarpati presenta il docufilm “Le stanze di Verdi” al Cinema Sivori
Al cinema in settimana: da “Le stanze di Verdi” a “Dalai Lama”
Presentata al Cinema FILO #cremona venerdì 26 la seconda anteprima de "Le stanze di Verdi". Articolo di Nicola Arrigoni, che ringraziamo, su La Provincia di Cremona di oggi domenica 28 settembre 2026. Emilia-Romagna Film Commission Giorgio Leopardi Vai su Facebook
Al cinema “Le stanze di Verdi”, un ritratto inedito del compositore - (askanews) – Al cinema “Le stanze di Verdi”, docufilm diretto da Riccardo Marchesini, a cura di Pupi Avati, con protagonisti Giulio Scarpati e l’esperto di Verdi, Marco Corradi. Si legge su askanews.it
Al cinema in settimana: da “Le stanze di Verdi” a “Dalai Lama” - Altra novità sul grande schermo è costituita da “Dalai Lama – La saggezza della felicità”, film documentario diretto da Philip Delaquis e Barbara Miller. Riporta bergamonews.it