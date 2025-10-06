al cinema le stanze di verdi un ritratto inedito del compositore

Roma, 6 ott. (askanews) - Al cinema "Le stanze di Verdi", docufilm diretto da Riccardo Marchesini, a cura di Pupi Avati, con protagonisti Giulio Scarpati e l'esperto di Verdi, Marco Corradi. Il film è liberamente ispirato al libro di Marco Corradi, "Verdi non è di Parma" (Persiani Editore), che ha aiutato a mappare i luoghi e le storie legate al Maestro, ed è stato realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, da Giorgio Leopardi, sulla base di un soggetto e sceneggiatura di Tommaso Avati e Luca Pallanch. "È importante raccontare figure come Giuseppe Verdi - ha dichiarato Pupi Avati - per trasmettere valori e passioni autentiche, capaci di ispirare e di creare un legame profondo con il patrimonio artistico italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

