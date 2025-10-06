Al cinema in settimana | da Le stanze di Verdi a Dalai Lama

Arriva al cinema il docu-film “Le stanze di Verdi”. Diretto da Riccardo Marchesini e Pupi Avati, vede l’attore Giulio Scarpati nel ruolo di narratore e approda nelle sale lunedì 6 ottobre. Si tratta di un “road movie” che esplora la vita, le passioni e i luoghi meno conosciuti di Giuseppe Verdi, dalla sua casa natale alla casa di riposo per musicisti di Milano, attraverso la narrazione della voce di Verdi stesso. Altra novità sul grande schermo è costituita da “Dalai Lama – La saggezza della felicità”, film documentario diretto da Philip Delaquis e Barbara Miller. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Una battaglia dopo l’altra”, “Him”, “Together”, “Esprimi un desiderio”, “Testa o Croce?”, “La casa delle bambole di Gabby” e “A big bold beautiful journey – Un viaggio straordinario”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

