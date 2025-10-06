AIRC sbarca su Roblox | prevenzione e ricerca oncologica diventano un videogioco per gli studenti

La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro diventa la prima realtà no profit italiana a utilizzare Roblox, la piattaforma di gaming più diffusa al mondo tra i giovani, per sensibilizzare ragazze e ragazzi su ricerca oncologica, prevenzione, sana alimentazione e danni del fumo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: airc - sbarca

Breast Cancer Campaign 2025: bellezza, ricerca e prevenzione con The Estée Lauder Companies e Fondazione AIRC - Ogni anno, ottobre si tinge di rosa grazie alla Breast Cancer Campaign di The Estée Lauder Companies, una campagna globale che da più di tre decenni unisce bellezza e impegno nella lotta contro il ... Da alfemminile.com