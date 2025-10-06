Aimo Moroni | ci lascia a 91 anni il grande cuoco di uno dei ristoranti simbolo di Milano ecco chi era e cosa ha fatto per la cucina italiana

aimo moroni ci lascia a 91 anni il grande cuoco di uno dei ristoranti simbolo di milano ecco chi era e cosa ha fatto per la cucina italiana

© Vanityfair.it - Aimo Moroni: ci lascia a 91 anni il grande cuoco di uno dei ristoranti simbolo di Milano, ecco chi era e cosa ha fatto per la cucina italiana

Addio ad Aimo Moroni, narratore dell’Italia e dei suoi prodotti migliori

Addio ad Aimo Moroni, lo chef toscano che ha cambiato per sempre la cucina italiana

Aimo Moroni (patron del ristorante Aimo e Nadia) è morto

aimo moroni lascia 91Aimo Moroni: ci lascia a 91 anni il grande cuoco di uno dei ristoranti simbolo di Milano, ecco chi era e cosa ha fatto per la cucina italiana - È scomparso uno dei massimi protagonisti della nostra ristorazione: con il Luogo di Aimo e Nadia ha anticipato le tendenze attuali. vanityfair.it scrive

aimo moroni lascia 91Addio a Aimo Moroni, simbolo della cucina italiana - Grave lutto nella ristorazione italiana: la scorsa notte è scomparso Aimo Moroni, 91 anni, simbolo di autenticità e cultura gastronomica e fondatore del celebre ristorante Il Luogo di Aimo e Nadia [. Secondo italiaatavola.net

