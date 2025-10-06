AIL Ancona-Macerata festeggia i 50 anni | evento alla Mole Vanvitelliana l' 11 ottobre
ANCONA - L’AIL Ancona-Macerata celebra i 50 anni dalla fondazione con un evento aperto al pubblico sabato 11 ottobre 2025, alle ore 10, alla Mole Vanvitelliana, Auditorium Orfeo Tamburini. Attraverso immagini d’archivio e testimonianze, l’associazione ripercorrerà mezzo secolo di impegno nella. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: ancona - macerata
Marche, riapre il Ponte di Passatempo che unisce Ancona e Macerata
AIL Ancona Macerata Vai su Facebook