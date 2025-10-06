Aidp Lombardia arte e IA si integrano per dare forma e immagini al lavoro del futuro

Periodicodaily.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Video, opere sonore, immagini digitali, fumetti, storyboard e installazioni creative per dare forma visiva e narrativa alle idee sul futuro del lavoro, rendendole comprensibili e stimolanti. E' quanto ci si aspetta dal primo Ai creative hackathon Aidp, la sfida lanciata dall’Associazione per la direzione del personale della Lombardia insieme a Futureberry per permettere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aidp - lombardia

Panzera (Aidp Lombardia): “Aziende devono ripensare la formazione” - (Adnkronos) – “Le aziende devono ripensare alla formazione, passando da una logica trasmissiva ad una trasformativa, nella quale relazione, intuizione, talento e attenzione all'unicità della persona ... Da meridiananotizie.it

Lombardia: arte, cultura e spettacolo - La Lombardia è una terra dove lo spettacolo prende vita, ogni angolo della regione pulsa di arte, cultura, creatività e si conferma protagonista sulla scena nazionale e non solo. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Aidp Lombardia Arte Ia