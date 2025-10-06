Agricoltura toscana finanziamenti dalla giunta regionale | oltre 1,6 milioni di euro per foreste ambiente e produzioni tipiche

La Giunta regionale ha approvato la delibera che stanzia 1,6 milioni di euro del Piano regionale agricolo forestale 2025 (Praf) per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e ambientale toscano, oltre che per sostenere produzioni identitarie come funghi e tartufi. “Le. 🔗 Leggi su Livornotoday.it