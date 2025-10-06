Ago la svolta culturale | L’investimento più grande

L’appuntamento con Ago è fissato per l’autunno del 2026 quando si inizierà a restituire alla città una significativa parte degli spazi restaurati e riqualificati del complesso dell’ex Sant’Agostino, il più vasto investimento culturale mai realizzato a Modena. Ma già nel corso dell’estate Fondazione di Modena ha reso possibile toccare con mano alcune caratteristiche dell’intervento. Sono stati scoperti i primi 30 metri di facciata dell’edificio settecentesco e aperto l’ingresso ovest allestendo un foyer per raccontare il percorso del progetto architettonico affidato da Fondazione di Modena allo Studio Carlo Ratti Associati e, con le visite guidate nel cantiere, decine di modenesi hanno potuto seguire l’avanzamento dei lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

