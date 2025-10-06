' Aglio e Fravaglio' in scena all' Abeliano per la rassegna a teatro con mamma e papà
Domenica 12 ottobre alle 18.00 al Teatro Abeliano, Bari va in scena AGLIO E FRAVAGLIO. La vera storia di Zeza moglie di Pulcinella di Maurizio Stammati conMaurizio Stammati - PulcinellaAntonio Pernarella - Don NicolaChiara Laudani - ZingaraSara Petrone - VincenzellaAnna Maggiacomo - Ostessa e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: aglio - fravaglio
'Aglio e fravaglio', la vera storia di Zeza moglie di Pulcinella in scena a Bari
La 'Paura' di Annalisa Aglioti in scena all'Abeliano di Bari - Dopo il tutto esaurito delle date romane, torna in scena venerdì 7 febbraio, questa volta sul palco del Teatro Abeliano di Bari lo spettacolo Paura di e con Annalisa Aglioti, per la regia di Michela ... Da ansa.it