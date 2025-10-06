Aggressione neofascista a piazza Vittorio dopo il corteo per Gaza | indaga la polizia

La sera di sabato 4 ottobre, dopo il corteo per Gaza, circa trenta persone si sono presentati al bar allo Statuto di piazza Vittorio a Roma con caschi e bastoni intonando cori fascisti. Hanno aggredito i clienti che indossavano la kefiah o portavano la bandiera palestinese, accanendosi soprattutto su due stranieri. La polizia ha aperto le indagini sull'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

