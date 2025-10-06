Aggressione neofascista a piazza Vittorio dopo il corteo per Gaza | indaga la polizia

La sera di sabato 4 ottobre, dopo il corteo per Gaza, circa trenta persone si sono presentati al bar allo Statuto di piazza Vittorio a Roma con caschi e bastoni intonando cori fascisti. Hanno aggredito i clienti che indossavano la kefiah o portavano la bandiera palestinese, accanendosi soprattutto su due stranieri. La polizia ha aperto le indagini sull'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: aggressione - neofascista

AGGRESSIONE NEOFASCISTA, DROGHEI (PD): “GRAVISSIMA AGGRESSIONE NEOFASCISTA A ROMA. ORA UNA CONDANNA FERMA DAL GOVERNO E DALLA DESTRA” “Quanto accaduto ieri sera a Roma è di una gravità inaudita. Al termine del cort - X Vai su X

CORTEO SABATO 4 OTTOBRE ORE 14.30 PIAZZA VITTORIA DEMONSTRATION SAMSTAG, 4. OKTOBER, 14.30 UHR, PIAZZA VITTORIA WE ALL HATE NAZIS Sabato 20 settembre a Bolzano in pieno pomeriggio è avvenuta l'ennesima aggressione fascista Vai su Facebook

Trenta neofascisti con caschi e bastoni aggrediscono i proPal in un bar di Piazza Vittorio a Roma - Vicino alla sede di Casa Pound, dove c'era stato poco prima uno scambio violento di lanci di bottiglia durante il passaggio del corteo ... Scrive blitzquotidiano.it

Neofascisti armati di caschi e bastoni assaltano pub a piazza Vittorio dopo corteo per Gaza: “Accaniti su due stranieri” - Un gruppo di circa trenta persone armato di caschi e bastoni ha assaltato ieri sera un pub a piazza Vittorio al grido di 'Boia chi molla' ... Riporta fanpage.it