Aggressione ai sanitari al Maggiore di Bologna | la paziente arrestata grazie al ‘pulsante rosso’
Bologna, 6 ottobre 2025 – Un episodio di grave violenza è avvenuto al Pronto soccorso e Medicina d’urgenza dell’ ospedale Maggiore di Bologna, culminato con l'arresto di una donna di 39 anni. La paziente, italiana, disoccupata e già nota alle forze dell'ordine, è ora accusata di lesioni a pubblico ufficiale e personale sanitario. L’ aggressione è avvenuta al Triage infermieristico, l'area predisposta una prima valutazione dei pazienti. La donna si era recata in ospedale lamentando forti giramenti di testa, un disturbo che, secondo le prime ipotesi, sarebbe stato causato dall'eccessiva assunzione di alcolici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
