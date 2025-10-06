Aggressione a Montesarchio bollettino medico dal San Pio | giovane in condizioni critiche ma stabili
Tempo di lettura: < 1 minuto È stato diffuso questo pomeriggio, presso la Sala Convegni del Padiglione Santa Maria delle Grazie dell’Azienda Ospedaliera “San Pio”, il bollettino medico del giovane rimasto vittima della violenta aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica all’esterno di una discoteca a Montesarchio. Alla conferenza erano presenti il direttore generale del “San Pio”, Maria Morgante, e il direttore dell’Unità operativa complessa di Neurorianimazione, Vincenzo Boniello. Il dottor Boniello ha spiegato che il paziente, trasportato d’urgenza presso il presidio ospedaliero, ha riportato un grave trauma cranico e, nella giornata di ieri, è stato sottoposto a un duplice intervento neurochirurgico finalizzato a ridurre la pressione intracranica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
