Aggredito agente in servizio nel carcere di Turi | colpito con una testata da detenuto

Un agente della Polizia Penitenziaria in servizio al carcere di Turi è stato aggredito da un detenuto durante una traduzione nel pronto soccorso di Bari. Lo denuncia la Fns Cisl Bari-Bat.Secondo quanto ricostruito, il detenuto, condotto in ospedale per urgenti accertamenti medici, avrebbe. 🔗 Leggi su Baritoday.it

