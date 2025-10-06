Orio al Serio (Bergamo), 6 ottobre 2025 – TT - Un'operatrice aeroportuale dello scalo lombardo di Orio al Serio (in provincia di Bergamo) è rimasta ferita durante il servizio al check-in. Stando a quanto riferito la lavoratrice sarebbe stata aggredita da una passeggera con una borraccia che le è stata lanciata in faccia. L'episodio, denunciato oggi da Uiltrasporti Bergamo, è avvenuto ieri pomeriggio. "La lavoratrice, medicata al pronto soccorso, ha riportato danni fisici e un grave stato di choc- rileva il sindacato -. È l'ennesimo episodio di violenza ai danni del personale in prima linea: episodi che Uiltrasporti Bergamo denuncia da anni, con segnalazioni formali all'azienda Bgy International Services e con il coinvolgimento delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aggredita addetta al check-in a Orio al Serio: “Una passeggera le ha lanciato una borraccia in faccia”