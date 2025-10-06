Aggredisce i carabinieri bloccato con il taser | 35enne muore in ambulanza a Napoli

Sarà l?autopsia, predisposta dalla procura di Napoli, a far luce sulle cause che hanno portato alla morte un uomo di 35 anni deceduto in ambulanza dopo essere stato colpito con un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Aggredisce i carabinieri, bloccato con il taser: 35enne muore in ambulanza a Napoli

Morto dopo essere stato colpito col taser a Napoli, indagini su dinamica - La Procura indaga sul decesso di Antony Ehogonoh Ihaza, il 35enne morto dopo essere stato colpito col taser a Napoli; gli inquirenti stanno ricostruendo ... Lo riporta fanpage.it

Morto dopo l'uso del taser: aveva aggredito i carabinieri - L'uomo, circa 35 anni, di origine nordafricana, è stato trovato nudo e in stato d'agitazione ... Riporta napolitoday.it