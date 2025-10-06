Aggiornamento Puc | verso maggiori tutele per Nervi e Capolungo

Genovatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale ha approvato una delibera che aggiorna il Puc, per istituire una nuova Unità Insediativa di Identità Paesaggistica (Uiip) dedicata all’area di Nervi e Capolungo.Il documento, proposto dall'assessora all'Urbanistica Francesca Coppola, ha come obiettivo “preservare e valorizzare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

